Quanto è necessario per un volo di 6,3 mila anni

Come si è scoperto, l'equipaggio per un tale viaggio ha bisogno di poco. Il pianeta Centauri b è in orbita intorno alla nana rossa Proxima Centauri, è la più vicina al nostro pianeta dopo il Sole. I ricercatori ritengono che il clima può essere simile a quella terrestre. Il numero ideale di persone per il volo è stato calcolato con uno speciale metodo di simulazione chiamato Monte Carlo, che considera tutti gli eventi casuali di viaggio: le morti improvvise, infertilità, incidente e altro.

Secondo gli scienziati, l'equipaggio deve essere composto da giovani e senza figli, per loro sarà più facile adattarsi al nuovo ambiente. Dovrebbero partorire in età compresa tra i 32 e i 40 anni. Per il successo del volo sono necessarie 98 persone. I ricercatori sottolineano che per il successo del volo sarà necessario limitare il tasso di natalità, per evitare la sovrappopolazione e la mancanza di risorse.