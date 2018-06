Arrestatemi! I giapponesi hanno trovato la ragazza-poliziotto più bella a Mosca

Se vi chiedete dove servono le ragazze più belle in polizia, qualcuno ha già trovato la risposta. Sono a cavallo della polizia russa! O almeno è quello che pensa parte degli utenti di Twitter in Giappone. E con loro è difficile discutere.

La professione di "agente di polizia" non è la prima cosa che viene in mente quando si parla di moda, di stile o di bellezza. Ma questo esempio, sembra, smentisce questo concetto. Sulla pagina dell'account dal nome @CRSVDV su Twitter è apparso un post con le foto di una ragazza con i capelli neri che lavora nelle forze dell'ordine. In un paio di giorni questa bellezza ha rapito i cuori di migliaia di giapponesi, registrando 150 mila "mi piace" e 46 mila retweet. Nei commenti entusiasti i fan elogiano le sue virtù.

​Questa ragazza poliziotto è super bella, vorrei fare una foto con lei.

​Voglio che mi arresti!

​

© Foto : Robin Böttcher/Miss Germany Corporation Miss Mondiale 2018 12

Hanno stabilito che la maestosa "amazzone" vive nella lontana Russia e lavora a Mosca. E di tutto il resto gli abitanti del Paese del sol levante possono solo tirare a indovinare. Ma anche i russi in rete non hanno risparmiato la spettacolare ragazza cavallerizza, che ha rilasciato un'intervista: ancora a scuola ha deciso di diventare un agente di polizia. Poi, la ragazza ha avuto a cavallo. E poi, al termine della facoltà di giurisprudenza, è entrata in servizio a Mosca, per la polizia a cavallo.

"Per la prima volta sono salita su un cavallo a 10 anni. Da allora, la mia vita è legata a quella di questi meravigliosi animali".

Tuttavia, alcuni commentatori hanno sottolineato che il lavoro del poliziotto non è così roseo come sembra a prima vista. Ma difficilmente questo fermerà gli intenditori della bellezza femminile.