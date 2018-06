Erdogan ha proposto a Putin la coproduzione degli S-500

"La Russia ci ha fornito un prestito per gli S-400 a condizioni accettabili. Nella seconda e terza fase si procederà alla condivisione della produzione" riporta l'agenzia Anadolu citando il premier. Inoltre, Erdogan ha risposto alle critiche da parte degli USA e della NATO per questi accordi di fornitura.



"Perché stanno in silenzio riguardo gli S-300, che sono in Grecia? Questa politica nei confronti della Turchia è impossibile da capire. La nostra industria della difesa ha le sue esigenze, e cercheremo di soddisfarle" ha detto.

Nel mese di dicembre dello scorso anno, la Turchia e la Russia hanno firmato un contratto di finanziamento per gli S-400. Ankara comprerà due batterie antimissile per il suo personale. Inoltre, le parti hanno concordato sulla cooperazione tecnologica e sviluppo della produzione degli S-400 in Turchia. USA e i rappresentanti della NATO hanno più volte criticato Ankara per questo affare. L'assistente segretario di stato Wes Mitchell ha dichiarato che l'acquisto di S-400 può influenzare negativamente la fornitura degli F-35 americani. Ad Ankara, in risposta, hanno detto, che in questo caso compreranno caccia di altri paesi.



"Gli aerei F-35 dovrebbero arrivare come previsto. Ma in caso di problemi, la Turchia non rimarrà senza alternative. Può acquistare dalla Russia, e da paesi non della NATO", ha detto il ministro degli esteri in un'intervista alla tv AHaber.

Erdogan, da parte sua, ha invitato gli USA ad adempiere agli obblighi di contratto per la fornitura di F-35. "Diciamo che gli USA sono il nostro partner strategico. Ma un partner strategico non deve farci bussare ad altre porte" ha detto il premier citato dal'agenzia Anadolu.