Criptovalute, Apple vieta il mining dai propri dispositivi

Principale motivo del divieto è l'insufficienza della durata della batteria del dispositivo, che viene immediatamente scaricata a causa dell'estrazione. Inoltre, Apple rimuoverà tutte le applicazioni per il mining dall'App Store.

La pubblicazione rileva che i dispositivi Apple non sono adatti per l'estrazione di criptovaluta, perché i processori non sono sufficientemente potenti per la piena produzione di criptovaluta.

Apple ha iniziato a rimuovere le applicazioni relative alle criptovalute nel 2013. Tuttavia altre applicazioni analoghe sono apparse nell'App Store, e alla fine del 2017 l'app di Coinbase, la "borsa" delle criptovalute, ha superato Facebook e Instagram per installazioni.