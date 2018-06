Ministero degli Esteri russo: incoscienza politica le nuove sanzioni USA

Lo afferma un rapporto pubblicato sul sito del dipartimento: "Washington ha dimostrato ancora una volta incoscienza politica, presentando le accuse ai dipendenti della società pubblica russa di azioni che fornisce in Siria carburante per aerei", si legge nel messaggio. Il ministero degli Esteri ha anche detto che il carburante destinato all'aviazione russa serve a combattere le organizzazioni terroristiche.

"Le nuove sanzioni sono l'ennesima conferma del fatto che negli USA, che una volta hanno sostenuto i mujaheddin in Afghanistan poi passati ad Al-Qaeda, non vogliono imparare le lezioni della storia e anche in questo caso, come abbiamo già notato, sono alla ricerca di un nemico dove non c'è, invece di vedere dove c'è", si legge nel messaggio.

In precedenza, il Dipartimento di giustizia USA ha incriminato cinque dipendenti della società Sovfracht. L'ufficio ritiene che la società ha consegnato in Siria carburante per bypassare le sanzioni, e ha effettuato trasferimenti di denaro in Siria senza l'autorizzazione del ministero della Giustizia.

A metà aprile il Ministero degli Esteri russo ha pubblicato una dichiarazione in cui si afferma che le sanzioni USA e dell'Unione Europea impediscono il recupero delle infrastrutture in Siria.