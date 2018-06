Ex-diplomatico ucraino: un pagamento per l'incontro tra Poroshenko e Trump

Lo ha detto alla pubblicazione Strana.ia un ex dipendente dell'ambasciata ucraina a Washington, Andrej Telizhenko. Secondo il diplomatico, la società americana BGR ha ricevuto 400 mila dollari. Telizhenko ha negato il coinvolgimento nell'organizzazione dell'incontro della diplomazia ucraina e del consigliere di Trump, Michael Cohen.

"E' ufficiale il pagamento anticipato alla BGR. Prima di questo Pavlo Klimkin, ministro degli Esteri dell'Ucraina, aveva una foto con Trump, anche questa per l'erogazione del pagamento alla BGR. L'ambasciata da questa situazione è stata lasciata fuori. Purtroppo, questo non succedeva nemmeno ai tempi di Yanukovich, quando avevamo freddi rapporti con gli USA. Comunque poi l'ambasciata ha avuto accesso a varie agenzie governative statunitensi" ha detto Telizhenko.

Inoltre, l'ex diplomatico ha sottolineato il "raffreddamento" di Washington rispetto a soggetti ucraini.



"Il nostro paese tra le priorità USA non è al secondo e nemmeno al decimo posto. E il problema è solo aggravato dal fatto che i politici ucraini, arrivano a Washington, portano con sé le stesse lamentele e rimostranze, uguali a quelle di pochi anni fa", ha dichiarato.



L'incontro di Poroshenko e Trump si è tenuto il 20 giugno del 2017. Dopo il leader ucraino ha detto che ha discusso con il presidente americano il sostegno all'Ucraina nella lotta contro l' "aggressione russa" e l'ulteriore politica di sanzioni nei confronti di Mosca. La Casa Bianca ha sottolineato che i presidenti si sono incontrati per discutere il supporto di una risoluzione pacifica della situazione in Donbass. I media citando fonti vicine a Kiev hanno riferito che gli intermediari di Poroshenko hanno pagato a Cohen almeno 400 mila dollari per l'organizzazione dell'incontro. Queste informazioni sono state smentite da Kiev, e dal consigliere del presidente americano.