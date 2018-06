Mosca: decorate aiuole con simboli del Campionato del mondo di calcio

"La superficie totale delle aiuole tematiche è pari a quasi 900 metri quadrati. Ognuna è un modello unico, creato sulla base della simbologia del campionato, e si distingue per l'abbondanza di sfumature. I colori principali nella progettazione delle aiuole per la Coppa del mondo di calcio 2018 sono bianco, blu e rosso" ha riferito il servizio. Come chiarito nella conferenza stampa del servizio, sono state create 12 tematiche uniche per le aiuole, sei delle quali sono lungo la strada Volokolamsky, dove si terrà il percorso degli autobus dei partecipanti e spettatori del campionato. La nuova decorazione floreale c'è lungo la strada Rublevsky e Varsavia, piazza Gagarin, Zamljan Val e piazza Ilinsky.

"Per la loro creazione, sono state usate 40 mila piante, 20 tipi di colori e quasi 10 tonalità. Così begonie, petunie, tagqetes, hosta e altri fiori hanno decorato la Capitale" ha detto il servizio stampa. Per tutto il periodo le piante verranno annaffiare regolarmente, verrà coltivato il terreno e, se necessario, ne verranno aggiunte altre nel complesso.

Il Campionato del mondo di calcio per la prima volta si terrà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Le partite saranno giocate in 12 stadi in 11 città: Mosca, Kaliningrad, San Pietroburgo, Volgograd, Kazan, Nizhny Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sul-Don, Sochi ed Ekaterinburg.