Commissione Europea: ecco le condizioni per dare miliardi all'Ucraina

"La lotta alla corruzione sarà al centro delle condizioni politiche nel memorandum d'intesa, che deve essere concordato tra l'UE e l'Ucraina per questa assistenza" ha detto, aggiungendo che il contributo finanziario sarà "strettamente legato" alle riforme nel paese. Per questo, ha sottolineato Dombrovskis, Kiev non ha ancora adempiuto alle condizioni richieste nell'ambito della lotta alla corruzione, fornite nell'ambito del precedente programma di assistenza macrofinanziaria.

Il rischio di marcia indietro sulle riforme



La Commissione vuole lanciare un nuovo programma in Ucraina da parte dell'Unione Europea il più presto possibile. Allo stesso tempo, il vice-presidente della Commissione Europea ha invitato "nel più breve tempo possibile" a stanziare fondi per l'Ucraina. "Se rallentiamo o ci allontaniamo dall'Ucraina, il rischio di marcia indietro sulle riforme può essere alto", ha avvertito il funzionario europeo. Dombrovskis ha sottolineato che la quota dell'Unione Europea è essenziale per il mantenimento dell'economia ucraina, ha ricordato che nel 2018 e 2019, Kiev deve pagare molti debiti, ciò "impone un fardello molto pesante sul bilancio dello stato".



"Non possiamo permettere all'Ucraina fallire" ha detto.

Il Parlamento Europeo, come previsto, mercoledì voterà per il pacchetto di aiuti finanziari per Kiev. In precedenza, una fonte vicina alla situazione ha detto che una firma definitiva del pacchetto è prevista per luglio. Poi ci sarà bisogno dell'approvazione dell'Ucraina e dell'UE sul memorandum d'intesa. L'Unione Europea ha intenzione di dare questo aiuto Ucraina in due tranche. Il programma di sostegno è calcolato in 2 anni e mezzo.



Il programma FMI



Il programma quadriennale del FMI prevede di fornire all'Ucraina 17,5 miliardi di dollari. Nel mese di marzo 2015 è stato detto che la prima tranche di cinque miliardi ci sarà ad agosto dello stesso anno, la seconda tranche sarà di 1,7 miliardi di euro. Nel 2016-2017, l'Ucraina ha ricevuto una tranche di un miliardo di dollari ciascuno. Kiev si aspettava di ottenere la quinta tranche fino alla fine dello scorso anno, ma questo non è ancora avvenuto. Una delle condizioni del prestito era la creazione di una corte anti-corruzione. Il disegno di legge dopo una serie di scandali, il presidente dell'Ucraina Poroshenko l'ha firmato l'11 giugno.