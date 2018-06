Astronomi indiani: scoperto un pianeta dove un anno dura 19,5 giorni

E' stato scoperto il pianeta denominato EPIC 211945201b, è 27 volte più pesante della Terra. Il team di astronomi indiani ha passato un anno a studiare il bagliore della stella attorno a cui ruota il pianeta, che ha permesso di dimostrare che il corpo è il pianeta stesso, che ruota intorno a una stella simile al Sole, ma si trova molto vicino ad essa: sette volte più vicino di quanto la Terra sia rispetto al Sole.

Si ritiene che la temperatura del pianeta sia molto alta (circa 600°C), è inadatto per la vita, riferisce Science Alert. A causa della vicinanza alla stella un anno sul pianeta (un giro completo intorno alla stella) dura solo 19,5 giorni. Ulteriori studi vanno avanti per comprendere in che modo i pianeti si siano potuti formare così vicino alla stella. Questa è una delle prime importanti scoperte degli astronomi indiani.