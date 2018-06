Sul ponte di Crimea nuovo record di traffico

Nel messaggio si precisa che si tratta del traffico in entrambe le direzioni. Il precedente record di 23 mila veicoli è stato registrato il 20 maggio. In soli tre giorni di riposo in Crimea sul ponte sono passati più di 70 mila veicoli, tra cui più di 600 autobus di linea. I costruttori dell'arteria stradale hanno sottolineato la crescita del traffico in direzione della Crimea: per tre giorni, in direzione di Kerch sono andati 38,4 mila veicoli, in direzione opposta, 33,3 mila. In soli 12 giorni dall'inizio della stagione estiva per il ponte sono passati più di 186 milioni di veicoli (103 mila verso la Crimea, oltre 83 mila in direzione di Taman), ha detto in ufficio.

La strada del ponte della Crimea è parte del distretto federale della strada E-290, è del tipo categoria 1B, ha una larghezza di banda di capacità di 40 mila veicoli al giorno. La velocità massima consentita è 90 km/h, fermate sul ponte sono vietate.



Il ponte in Crimea è il più lungo di tutta la Russia, la sua lunghezza è di 19 chilometri. L'inizio del movimento era inizialmente previsto per dicembre 2018, ma il lavoro è stato completato prima del previsto. Vladimir Putin il 15 maggio ha inaugurato il ponte sullo stretto di Kerch. Il traffico veicolare è iniziato il 16 maggio.