Roma: la Russia può proteggere la civiltà europea

"Sono molto contento che il presidente americano Donald Trump ha le stesse mie intenzioni nei confronti della Russia", ha detto in un'intervista al quotidiano Izvestia.

In precedenza, Salvini ha dichiarato la volontà di discutere lo status della Crimea e ha ammesso che Roma avrebbe posto il veto sulla estensione delle sanzioni associate all'entrata della penisola nella Federazione russa. Egli ha anche sottolineato che la Russia per l'Italia è un importante partner nel commercio e per l'energia, quindi è necessario adottare il principio di buon vicinato. Il Movimento 5 stelle e il partito Lega, il cui leader è Salvini, prima della formazione di un nuovo gabinetto, hanno stipulato un "contratto con il governo", in cui si afferma la necessità di annullare le sanzioni nei confronti della Russia.



Nel documento si afferma che Roma favorisce la trasparenza nei rapporti con Mosca, che è "non è una minaccia, ma un sempre più importante partner commerciale ed economico", ma anche "uno strategico interlocutore al fine della risoluzione delle crisi regionali (Siria, Libia, Yemen)".