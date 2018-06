Politicо: nella classifica delle minacce USA la Russia prima della Corea del Nord

La più grande minaccia per gli USA gli americani pensano sia non più la Corea del Nord, ma la Russia, ha rivelato Politico con un sondaggio.

L'opinione pubblica è stata influenzata dall'incontro tra Trump e Kim Jong-un. Tuttavia, per la sicurezza internazionale, i partecipanti al sondaggio credono ancora che il leader della Corea del Nord sia più pericoloso del capo del Cremlino, anche solo dell'1%. Secondo un sondaggio tra l'opinione pubblica, la più grande minaccia gli americani ritengono sia non la Corea del Nord, ma la Russia. Così ha risposto il 50% dei partecipanti allo studio. Corea del Nord è stata la risposta del 44% degli intervistati. Il 30% degli americani ha ammesso che la paura più grande la provoca la Cina, per il 25% la principale minaccia è l'Iran. Tuttavia, quando si parla di pace sul pianeta e sicurezza internazionale, più della metà degli americani, vale a dire il 53%, sottolineano che la più grande minaccia per loro sembra essere proprio la Corea del Nord. Nel mese di novembre 2017 Pyongyang era la principale minaccia per la sicurezza mondiale per il 77% degli americani.

Inoltre, Politico, osserva che il passo del vertice dei leader degli USA e della Corea del Nord ha inciso sulla percezione degli americani dei leader mondiali.

Sulla questione dei due leader, che rappresentano la minaccia più grande, il 43% ha optato a favore di Kim Jong-un, mentre il 42% ha risposto Vladimir Putin. Per confronto, nel mese di novembre dello scorso anno il leader della Corea del Nord era la risposta del 62% degli americani e il presidente russo solo del 33%. Il terzo era Donald Trump, ha risposto così il 26% degli intervistati.

Secondo l'autore dell'articolo, l'indagine dimostra la divisione politica negli USA. Così, in un sondaggio democratico, Trump ha dimostrato di essere a un livello superiore per il 48%, superando anche Putin e Kim. Ma per i repubblicani la più grande minaccia sembra proprio il leader nordcoreano e Trump ha ottenuto solo il 3% dei voti degli intervistati tra i sostenitori del partito. Politico osserva che le aspettative dei risultati per l'incontro a Singapore e le preoccupazioni di un possibile confronto militare sono modeste, ma permetteranno a Trump di definire questo risultato un piccolo successo.