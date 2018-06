In Cina un pescatore ha trovato "un pesce mutante" con un'insolita testa, il video con la strana creatura è stato pubblicato su YouTube.

L'incidente è avvenuto nella città di Guiyang. Nei fotogrammi si vede sulla terra un pesce di medie dimensioni con una "fronte", da cui esce anche la bocca di un animale.

Alcuni utenti della rete hanno notato che, a giudicare dal colore, il pesce può essere della famiglia delle carpe, ma la sua testa non rientra in alcuna descrizione; nei commenti hanno sottolineato che la creatura in parte ricorda un piccione o un delfino.