Usa-Nord Corea, Mogherini: Accordo conferma che diplomazia è unica via per pace duratura

© REUTERS / Pool via Reuters Trump e Kim Jong-un firmano documento sui risultati del summit a Singapore

La dichiarazione congiunta firmata al summit USA-Corea del Nord fornisce un chiaro segnale del raggiungimento dell'obiettivo di una completa denuclearizzazione della penisola coreana. E' quanto ha detto il Capo della politica estera europea Federica Mogherini.

"Il Vertice di oggi tra il Presidente degli Stati Uniti d'America e il leader della Repubblica Democratica Popolare di Corea (RDPC) riafferma la nostra convinzione che la diplomazia sia l'unica via per una pace duratura nella penisola coreana. L'obiettivo finale, condiviso la dichiarazione congiunta firmata dai due leader dà un chiaro segnale che questo obiettivo può essere raggiunto" dice Mogherini che sottolinea come l'Unione europea è pronta a "facilitare e sostenere i negoziati successivi e altre iniziative volte a creare fiducia e assicurare pace duratura, sicurezza e prosperità in una penisola coreana priva di armi nucleari".