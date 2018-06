Duma commenta dispiegamento portaerei USA in Mediterraneo

Non si può escludere che gli USA si stiano preparando ad un altro attacco in Siria dal Mediterraneo, la Russia deve restare in guardia, ha dichiarato il capo del comitato della Duma per la difesa Vladimir Shamanov.

Il gruppo di attacco della Marina degli Stati Uniti, guidato dalla portaerei nucleare Truman, è entrato nella regione orientale del Mediterraneo domenica per partecipare di nuovo ad una operazione contro lo Stato Islamico in Siria e Iraq.

"Come militare, posso dire che non si può escludere", ha detto Shamanov a Sputnik, rispondendo alla domanda se gli Stati Uniti si stanno preparando per un nuovo attacco alla Siria.

Il politico ha sottolineato che non vede nulla di buono in questo, mentre la Russia "deve restare in guardia, con il suo gruppo, anche se piccolo, in Siriam, questo è già inequivocabile".

"Nessuno può vietare a loro di farlo, e la Russia non può fare nulla in questi termini, ma allo stesso tempo, le dimostrazioni di forza in questa regione porteranno solo ad un'escalation della situazione.In generale, tutte queste azioni sono contraddittorie, sia nella penisola coreana che nelle regioni irachena e siriana. Continuiamo a chiedere domande, per quale motivo si fa tutto questo. Da un lato, si siedono con i coreani al tavolo delle trattative, in un altro luogo mostrano i muscoli", ha detto il deputato.