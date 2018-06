Secondo lui, in caso di conflitto con Mosca, né lo Stato ucraino, né l'esercito "reggerebbero" tale guerra. Ha anche aggiunto che Kiev non dispone di un sufficiente contingente militare al confine Kharkiv, nelle regioni di Chernygovsky e Sumskoy.

"In Ucraina, semplicemente non ci sono unità abbastanza pronte al combattimento per andare in battaglia con la Russia" ha sottolineato alla pubblicazione.

In precedenza, il deputato della Verkhovna Rada, il leader del partito "Per la vita" Vadim Rabinovich ha detto che è necessario sostenere l'Ucraina, per "vincere" Mosca. A suo parere, Kiev deve fare i suoi cittadini "più felici", per rendere i paesi vicini, tra cui la Russia, "gelosi".