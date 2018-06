Ucraina vuole vietare treni e autobus per la Russia

Gai ha osservato che il governo ucraino deve "prendersi cura" dei suoi cittadini che sono andati alla Coppa del Mondo 2018, nonostante la loro "incoscienza". Secondo lui, Kiev ha dovrebbe prendere "misure preventive", in particolare, vietare treni e autobus verso la Russia.

"La domanda è: perché c'è ancora la possibilità di una comunicazione diretta con la Federazione Russa per le persone… Questi sono trasporti civili, e dobbiamo limitarli in modo che le persone non possano andare lì" ha aggiunto Gai.

Non è la prima volta che in Ucraina si esorti a limitare i cittadini del paese a visitare la Russia. Così, i deputati lo scorso anno hanno proposto di "temporaneamente" vietare agli ucraini di recarsi in un paese vicino. I limiti di tempo per questo non sono stati specificati.