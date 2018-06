SpaceX vuole costruire la propria piattaforma di lancio

La società SpaceX ha presentato alla NASA una richiesta per la costruzione della piattaforma di lancio presso il Kennedy Space Center in Florida, riporta il quotidiano Florida Today.

La società intende occupare oltre 27 ettari ad un chilometro e mezzo a nord dell'attuale centro turistico. E 'prevista la costruzione di un hangar di oltre 12.000 metri quadrati, dove verrà svolto il lavoro di manutenzione dei razzi per il lancio. Inoltre, ci sarà un parcheggio per 200 auto, servizi di sicurezza.

Inoltre, nel territorio verrà eretta una futuristica torre di 90 metri, da dove il Centro verrà controllato e gestito e una zona VIP per gli ospiti d'onore. Ci saranno anche strutture di ingegneria e sale conferenze.

La leadership dello Space Center è interessata a questo progetto: è pienamente in linea con l'intenzione di trasformarlo in un sito di lancio, che serve non solo alla NASA, ma a molti altri tipi di clienti.

Il Kennedy Space Center è un complesso di lancio e di controllo dei voli spaziali della NASA che si trova a Merritt Island, in Florida. Il Centro è lungo 55 chilometri e largo circa dieci chilometri, occupa in tutto 567 chilometri quadrati. Ora solo il 9% dell'area del cosmodromo viene utilizzato per lo scopo previsto, il resto del territorio è un santuario di fauna selvatica.