Accordo nucleare iraniano, esperto: ritiro USA danneggia le Nazioni Unite

"L'interruzione del PACG è un duro colpo per le Nazioni Unite e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Dopo tutto, nella risoluzione adottata all'unanimità dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, si afferma che la piena attuazione del PACG contribuirà alla pace e alla sicurezza internazionali. Nel documento si sottolinea che i membri delle Nazioni Unite, in base alla Carta dell'ONU, devono osservare e attuare le decisioni del Consiglio di sicurezza. L'amministrazione Trump abbandonando il PACG ha ignorato la decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite", ha detto Sazhin.

L'esperto ha sottolineato che il PACG non è un accordo bilaterale tra gli Stati Uniti e l'Iran, ma un accordo concordato tra sei paesi e l'Iran.

"L'interruzione dell'accordo è irto di significative conseguenze negative a livello politico, legale, economico e militare", ha osservato.

Secondo Sazhin, l'interruzione del PACG rappresenta una minaccia per l'economia dell'UE, che dopo la cancellazione delle sanzioni, ha sviluppato solidi legami economici e commerciali con l'Iran.

"L'interruzione del PACG è la via per l'escalation delle tensioni in Medio Oriente e in tutto il mondo. Uscendo dall'accordo e riprendendo il suo programma nucleare, l'Iran diventerà lo spauracchio di Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita e altri oppositori iraniani… non c'è solo il rischio delle perdite economiche, ma anche una vera e propria possibilità di un conflitto militare che potrebbe sfociare in guerra su vasta scala", ha concluso Sazhin.