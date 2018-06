Vertice Trump e Kim sarà preceduto da incontro privato

L'inizio dell'incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un è previsto per le 9.00 locali (le 3.00 italiane). "Dopo i saluti, entrambi i leader prenderanno parte ad una riunione individuale, in cui saranno presenti solo i traduttori", afferma il comunicato.

A seguire si terrà un incontro allargato, al quale parteciperanno il segretario di Stato americano Mike Pompeo, il capo dello staff della Casa Bianca John Kelly e il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton.

Durante il pranzo, ad essi si aggiungeranno la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders, l'ambasciatore statunitense nelle Filippine Sun Kim e il responsabile per l'Asia del Consiglio di sicurezza nazionale Matt Pottinger.

Secondo il comunicato, Trump lascerà Singapore per tornare negli Stati Uniti la sera stessa del 12 giugno.Quello di domani a Singapore è il primo vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord. In precedenza, Trump ha dichiarato di aspettarsi la normalizzare delle relazioni con la Corea del Nord, e non ha escluso la possibilità di firmare un trattato di pace con Pyongyang. Allo stesso tempo, Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti non accetteranno il rifiuto della totale denuclearizzazione da parte della Corea del Nord. In caso contrario saranno intensificati sia le sanzioni sia le pressioni della comunità internazionale su Pyongyang.

Il giornale sudcoreano Chunan Ilbo ha riferito che Pyongyang, in preparazione del summit, ha chiesto a Washington di ristabilire le relazioni diplomatiche e di revocare le sanzioni alla Corea del Nord. Al momento, non vi è alcuna relazione formale tra i paesi dopo la guerra nella penisola coreana, e non è stato firmato un trattato di pace che possa porre fine allo stato formale di guerra.