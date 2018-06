Esperto commenta invito di Kim Jong-un a Trump per incontro a Pyongyang

Grigory Yarygin, docente di studi americani presso l’università statale di San Pietroburgo, in un’intervista a RT, ha commentato la notizia dell’invito di Kim Jong-un a Donald Trump per un secondo incontro a luglio a Pyongyang.

"È apparsa anche nei media americani la notizia — forse una bufala, o forse era pianificata — che Trump ha invitato Kim Jong-un a Washington. Tale retorica suggerisce che entrambe le parti hanno grandi speranze per l'effetto di questi negoziati. Il risultato non può essere raggiunto in un periodo così breve, ma se c'è un formato negoziale non conflittuale, Trump andrà a Pyongyang. Per lui le mosse così spettacolari nell'arena internazionale sono molto preziose, presta molta attenzione alle relazioni personali e alla sua percezione intuitiva del corso delle trattative. Pertanto, anche senza la garanzia della Corea del Nord di congelare il programma nucleare, Trump potrebbe continuare con gli incontri", ha detto Yarygin.

L'esperto ha sottolineato che un tale passo dà a Trump un capitale politico potente, e che quindi è pronto persino a rivedere lo stile di negoziazione.

"Trump stesso non si aspetta la conclusione di accordi con obiettivi e tempi specifici. Trump si aspetta un accordo dichiarativo. Per lui è importante che Kim Jong-un non tenti di ingannarlo, non conduca un gioco diplomatico. Trump… si augura che il dialogo sia costruttivo e vuole gettarne le basi", ha concluso Yarygin.

In precedenza, i media hanno riferito che il leader nordcoreano Kim Jong-un ha invitato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ad un secondo incontro da tenersi nel mese di a Pyongyang.