Il ministro della Difesa della Serbia Aleksandr Vulin, ha detto che le proteste degli automobilisti per destabilizzare la situazione nel paese rappresentano una minaccia per la ripetizione di Maidan.

Lo ha segnalato RTS. "Sembra che ci sono persone che vogliono ripetere in Serbia quello che è successo in Ucraina. Vogliono destabilizzare e distruggere la Serbia. E per fortuna, il leader Serbo Vucic non è Yanukovich" ha detto il ministro serbo, che ha anche sottolineato che le proteste nel 2013 in Ucraina, che i partecipanti hanno chiamato "Automaidan", sono state organizzate con il sostegno dell'Occidente.



"Si chiamavano Аutomaidan e hanno anche bloccato la strada, provocato conflitti, rovinando il paese su richiesta delle agenzie di intelligence occidentali" ha detto. Questa settimana in Serbia gli automobilisti hanno bloccato una serie di autostrade per delle proteste contro l'aumento dei prezzi della benzina. Automaidan in Ucraina, è nata nel 2013-2014 con colonne di automobilisti che manifestavano durante l' Euromaidan.