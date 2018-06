Egli ha sottolineato che la stragrande maggioranza degli abitanti del Donbass non vogliono tornare in Ucraina, molti hanno ricevuto il passaporto russo.

"Devo dire la verità, e non far ridere la gente e dire che "tutto il Donbass al 99% è pronto a tornare domani all'Ucraina". Sappiamo qual'è la reale situazione, i territori occupati, anche quelli intorno, nella "zona grigia" guardano verso la Russia", ha aggiunto. Secondo il militare, in Crimea "odiano l'Ucraina", e il passaporto lo hanno mantenuto al fine di godere dei benefici di un regime senza visti.

La Crimea è diventato russa nel mese di marzo 2014, a seguito di un referendum, indetto dopo il colpo di stato in Ucraina. Poi per l'ingresso nella composizione della Federazione Russa ha votato il 96,77% degli elettori della Repubblica di Crimea e il 95,6% degli abitanti di Sebastopoli. L'Ucraina ritiene la Crimea suo territorio, ma temporaneamente occupato. Un mese dopo hanno annunciato indipendenza le repubbliche di Donetsk e Lugansk, Kiev ha lanciato un'operazione militare, che continua ancora oggi. Nel mese di aprile, il suo formato è cambiato da "anti-terrorismo" ad operazione interforze", e la guida è passata dal Servizio di sicurezza dell'Ucraina direttamente ai militari.