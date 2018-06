Ieri il primo vice rappresentante permanente della Russia alle Nazioni Unite Dmitry Poljanski ha scritto su twitter che le accuse della Bellingcat contro la Russia "si basano su falsi". "Bellingcat chiede nei commenti a un tweet a Dmitry Poljanski, primo vice rappresentante permanente della Russia alle Nazioni Unite, di dimostrare che Bellingcat e la squadra investigativa non hanno vere prove del caso MH17", si legge nel messaggio dell'organizzazione su twitter.

In precedenza il gruppo internazionale di investigazione, JIT, ha pubblicato i risultati provvisori dell'indagine per lo schianto del Boeing malese. Secondo gli esperti, l'aereo è stato abbattuto da un Buk, che apparteneva alla 53esima brigata anti-missile brigata delle forze armate di stanza a Kursk.

Le Forze di Difesa hanno messo in dubbio la validità delle indagini, l'ufficio ha sottolineato che "la stupidità di queste speculazioni "investigative" si basa su simulazioni controllate di conversazioni di persone non identificate, che il Servizio di sicurezza dell'Ucraina ha pubblicato il giorno dopo il disastro". Secondo la Russia, la maggior parte delle "prove" non regge. Nel mese di luglio 2014 il Boeing 777 della Malaysian airlines, in viaggio da Amsterdam a Kuala Lumpur, si è schiantato nell'est dell'Ucraina. Si trovavano a bordo 298 persone e sono morte. Entrambe le parti coinvolte nel conflitto hanno negato qualsiasi coinvolgimento nella tragedia.