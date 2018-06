A causa di un aereo ucraino l'Ungheria fa sollevare un caccia

Le forze ungheresi sono entrate in stato di allerta a causa di un piccolo aereo ucraino, riferisce il sito Mukachevo.

L'incidente è avvenuto sul confine nella zona di attraversamento Luzhanka-Beregshuran. Le guardie di frontiera sono entrate subito in allerta e hanno avvertito gli organi di sicurezza della NATO. Il caccia multiuso di quarta generazione Saab JAS 39 Gripen si è levato. L'aereo intruso ha lasciato lo spazio aereo dell'Ungheria dopo un paio di manovre. I militari non escludono che si tratti di un mezzo di contrabbando che trasportava dai Carpazi in Europa materiali illegali o proibiti.

Il rapporto tra Budapest e Kiev è peggiorato a causa del dibattito sulla legge ucraina sull'istruzione, che tra le altre cose, riduce notevolmente la possibilità di imparare altre lingue. Il governo ungherese ha dichiarato che la legge viola i diritti delle minoranze, tra cui c'è quella ungherese. Nel mese di maggio il ministro degli esteri del paese Peter Sjaarto ha detto che avvia la revisione dell'accordo di associazione dell'Ucraina con l'Unione Europea a causa di questo documento.

Oltre a questo, dall'inizio dell'anno è aumentato il numero di ucraini che acquistano passaporti europei. Nel mese di febbraio, la polizia di frontiera ungherese nel villaggio Chaidudorova al confine ucraino ha arrestato funzionari che consegnavano documenti clandestini e falsi.