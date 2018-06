Putin ha raccontato dei dettagli della conversazione con Poroshenko

"Dal momento che l'iniziativa di questa conversazione arriva dalla parte ucraina, credo che in questo si è manifestato l'interesse alla regolarizzazione, in ogni caso, almeno spero", ha detto Putin in una conferenza stampa rispondendo a una domanda, riguardo Poroshenko e l'attuazione degli accordi di Minsk. Putin e Poroshenko sabato hanno tenuto una conversazione telefonica. I leader dei due paesi hanno discusso la situazione nel sud-est dell'Ucraina e lo stato di attuazione della "misure".

Inoltre, sono d'accordo che in un prossimo futuro commissari per i diritti umani di entrambi i paesi visiteranno i prigionieri. Nella conversazione è stata sottolineata la necessità di un immediato rilascio dei giornalisti russi arrestati in Ucraina.