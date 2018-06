Putin: basta "chiacchiere" sul caso Skripal

"Per quanto riguarda le azioni destabilizzanti, nei confronti di alcuni eventi, in particolare, tutti hanno mostrato solidarietà a Londra in occasione del famoso evento di Salisbury. Nulla di concreto è stato detto, tutti parlano del fatto che con probabilità questo evento è accaduto. La solidarietà a questo proposito si pone su un terreno molto instabile. Mi sembra necessario smettere con tutte queste chiacchiere creative, e passare a questioni specifiche relative alla reale collaborazione" ha detto Putin in una conferenza stampa dopo la sua visita in Cina.

Il presidente russo ha commentato così dopo una domanda di un giornalista sul comunicato del vertice del G7, in cui i leader del G7 hanno invitato la Russia a "smetterla con il comportamento destabilizzante". Il G7 ha sostenuto il Regno Unito per l'avvelenamento a Salisbury, dietro cui, secondo loro, c'è Mosca.