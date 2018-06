Tokyo esprime rammarico a Mosca per linee di comunicazione alle Curili

In un comunicato l'ufficio osserva che "l'attuazione di questo progetto di infrastrutture su larga scala" non corrisponde alla posizione di Tokyo riguardo le aree contese.

All'inizio della settimana Mosca ha notificato all'ufficio giapponese per il controllo della sicurezza in mare che il 10 giugno inizieranno i lavori per il collegamento di Sakhalin e la parte sud delle isole con una linea in fibra ottica di comunicazione. L'agenzia giapponese a sua volta, ha avvertito di lavori avviati dai suoi marinai nella regione.

Nel mese di gennaio il presidente di Rostelecom Michael Oseevskij ha detto che la fine dei lavori è prevista entro il 2019.