Georgia: in una discarica nati centinaia di pulcini (VIDEO)

Centinaia di pulcini sono nati dopo che centinaia di uova sono finite da un allevamento intensivo in una discarica georgiana, a est, nella città di Marneuli.

Il video dell'incidente i locali l'hanno postato su Facebook.

Il sindaco di Marneuli Timur Abazov ha definito insolito questo caso e ha sottolineato che i pulcini sono arrivati dalla discarica nel centro della città, alcuni locali li hanno accolti.

"Per quanto mi riguarda, l'allevamento di polli, ha ritenuto che le uova non buone e le ha buttate nella discarica, dove sono state covate e sono nati molti pulcini. Molti locali hanno preso i pulcini in casa" ha detto il sindaco citato dai media georgiani.