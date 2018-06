USA, deputato propone di dare al Giappone una nave da guerra dismessa

"Il disegno di legge autorizza la spedizione in Giappone di una nave d'assalto anfibio, per fornire al nostro stretto alleato un mezzo necessario per rafforzare la propria sicurezza nella regione, dove v'è una crescente instabilità", si legge nella descrizione del disegno di legge.

Allo stesso tempo, il deputato propone di addebitare al Giappone le spese di trasporto e riparazione della nave.

"Le riparazioni necessarie si svolgeranno negli Stati Uniti a carico del Giappone. Anche i costi relativi al trasferimento della nave saranno a carico del Giappone", si legge nel documento.

In precedenza, la Marina degli Stati Uniti ha annunciato il ripristino della Seconda flotta per via della "competizione tra grandi potenze".