Militari israeliani bombardano gruppo palestinese a Gaza

"Poco fa le forze israeliane hanno colpito un gruppo di palestinesi che si apprestava ad inviare palloncini esplosivi in Israele per provocare roghi e gravi danni al territorio israeliano. L'aviazione israeliana ha condotto un raid preventivo contro il gruppo," — si legge in un comunicato dell'esercito.

La dichiarazione sottolinea inoltre che Israele "considera serio l'uso di palloncini e aquiloni incendiari" ed i militari si sforzano per sventare questi piani.

Secondo i media israeliani, non ci sono state segnalazioni di vittime a seguito del raid.