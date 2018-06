I gatti spopolano negli uffici postali in Russia e sul web (FOTO)

In un ufficio delle Poste di Russia ad Omsk è apparso di recente in un gatto rosso.

I dipendenti dell'ufficio dicono che il felino è rimasto senza padrone e gironzolava per le strade in cerca di cibo e calore; in precedenza era solito presentarsi ad un negozio vicino, dopo ha iniziato a visitare l'ufficio postale, dove è stato accolto con amore e cura da tutti. Il gatto è stato chiamato Ryzhy (in russo significa rosso) per il colore del suo pelo ed i dipendenti hanno deciso di aiutarlo a trovare un nuovo padrone pubblicando un post su Instagram.

Conoscetelo: questo bel gatto Ryzhy di recente è diventato un frequentatore dell'ufficio postale di Omsk! E' rimasto senza padrone, ma non ha perso la testa ed ha trovato nuovi amici tra i nostri dipendenti e clienti. E' un gatto molto intelligente e affettuoso, con piacere cerca il contatto con adulti e bambini, ma sogna ancora di trovare la sua vera casa. Se vuoi diventare il suo nuovo padrone, vieni all'ufficio postale all'indirizzo 3a Leningradskaya ulitsa 43/1 di Omsk! Hai visto dei gatti negli uffici postali? Diffondi la foto con l'hashtag #почтокот (pochtokot, gioco di parole in russo dei vocaboli posta e gatto) sui social network!

Ryzhy è molto amato in posta, sia dai dipendenti che dai visitatori. Arriva ogni mattina in posta, la gente gli apre la porta con gioia, lo accarezza e lo nutre con prelibatezze. E anche se il gatto si trova in un ambiente caldo e confortevole, tuttavia è alla ricerca di una casa e di affettuosi padroni.

Grazie a Ryzhy, con l'hashtag #почтокот sono apparse decine di foto e storie di gatti che vivono negli uffici delle "Poste di Russia" in tutto il Paese. Guardare le immagini senza emozionarsi è impossibile.

A proposito, il primo gatto stabilitosi in un ufficio postale è Fibonacci, di Krasnodar. Le sue foto sono regolarmente pubblicate dall'abitante del posto Ovik Arutyunyan.