In una telefonata con il presidente ucraino Vladimir Putin ha messo in rilievo che è necessario liberare immediatamente giornalisti dalla Federazione Russa arrestati in Ucraina. Lo ha reso noto il servizio stampa del Cremlino.

Il 15 maggio gli uomini del Servizio di sicurezza ucraino (SBU) hanno condotto una perquisizione di otto ore dell'ufficio di RIA Novosti Ucraina (partner di MIA ROSSIYA SEGODNYA, ma non legato giuridicamente ad essa) di Kiev isolandone all'interno i dipendenti. Il 23 aprile i servizi segreti ucraini avevano arrestato Elena Odnovol, direttrice del comitato "Volontari della Vittoria" della Crimea, con la medesima accusa di alto tradimento.