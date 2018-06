CBC: il vertice del G7 si svolgerà senza la Russia, ma sarà "un ostacolo"

Le principali riguarderanno il commercio e dazi, anche per le recenti mosse di politica estera degli USA, tra cui c'è la decisione di Donald Trump di uscire dall'accordo nucleare iraniano. Ma la Russia, come avverte il sito canadese, sarà "un ostacolo" anche se non partecipa al vertice del G7. Sono passati quattro anni da quando la Russia è stata esclusa dal G8, ma il paese e il suo leader hanno "comunque gettato una lunga ombra" al vertice del G7, che si terrà nella provincia canadese del Quebec, dice l'editorialista CBC. Attacchi informatici russi e intervento straniero in elezione: queste sono le domande che vorranno discutere i sei partecipanti al vertice. Ma chi non vorrebbe fare questa discussione è il presidente Donald Trump. L'ordine del giorno può essere minato anche dal prossimo vertice con la Corea del Nord. Dall'esclusione della Russia nel G8 nel 2014 per il conflitto ucraino, la Russia "si profila come una nube scura" sul summit.

Al vertice del G7 l'anno scorso a Taormina i leader, tra i quali c'era anche Trump, sono stati in grado di raggiungere un consenso nel condannare l'azione russa. "Quest'anno, molto probabilmente, di nuovo lo raggiungeranno", dice la giornalista. Dopo la riunione dei ministri degli esteri dei paesi ad aprile, dove i leader hanno preso l'impegno di creare un gruppo di lavoro al fine di "rispedire indietro le critiche di comportamento ostile" della Russia, i leader del G7 ora stanno cercando di assumere un simile impegno riguardo l'intervento straniero nelle elezioni democratiche. Questa questione, come scrive l'editorialista della CBC, è particolarmente importante, dato che negli USA questo autunno si terranno le elezioni di medio termine e in Canada nel 2019 si terranno le parlamentari.