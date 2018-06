Putin: sviluppo delle relazioni all'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai

"Vorrei ricordare i nostri sforzi nel lavoro in sedi regionali, soprattutto il grande lavoro che hanno fatto i nostri amici cinesi per lo sviluppo di questa organizzazione, con il suo carattere globale, faremo di tutto per un'ulteriore promozione dei nostri sforzi congiunti, dei nostri comuni interessi in questa direzione", ha detto nel corso dei negoziati. Putin ha espresso la speranza per il successo del vertice dell'Organizzazione.

"Sono sicuro che il vertice, che si terrà domani, sarà un successo e vogliamo ringraziare in anticipo i nostri amici cinesi per il lavoro svolto", ha detto. Putin si è anche detto favorevole allo sviluppo delle relazioni russo-cinesi.



"Abbiamo appena fatto con il presidente Xi Jinping utili colloqui in formato ristretto, uno scambio di opinioni sui più importanti temi di cooperazione strategica russo-cinese e problemi attuali dell'agenda internazionale. Con soddisfazione abbiamo constatato che i rapporti della Russia e della Cina sono veramente amichevoli, buone le previsioni di vicinato, progressivamente si sviluppano in uno spirito di completa partnership strategica. In costante crescita è il fatturato, aumentano gli investimenti. Lavoriamo a stretto contatto nelle sedi internazionali, coordinando gli sforzi nelle organizzazioni internazionali" ha concluso Putin.