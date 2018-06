Macron ha minacciato di firmare un accordo al vertice del G7 senza Trump

"Il presidente americano, forse, non è contro l'isolamento, ma anche noi non siamo contro alla firma di un accordo tra i sei paesi" ha scritto Macron su Twitter.

Il vertice si terrà l'8-9 giugno nella provincia canadese del Quebec.

Ieri Trump sulla sua pagina Twitter ha criticato Macron e il primo ministro canadese Justin Trudeau per la creazione di barriere commerciali. Egli ha ricordato che l'UE ha un surplus nel commercio con gli USA pari a 151 miliardi di dollari, e Ottawa non ammette sui suoi mercati prodotti agricoli americani.

In precedenza gli USA sulla base di considerazioni riguardanti la sicurezza nazionale hanno stabilito i dazi sull'importazione per la fornitura di acciaio, pari al 25 per cento e per l'alluminio pari al dieci per cento. L'Unione Europea in risposta, ha deciso di agire in tre direzioni: chiedere all'OMC, di imporre dazi sulle importazioni di alcuni prodotti provenienti dagli USA e anche introdurre misure di protezione del mercato dell'acciaio. Giovedì Macron in una conferenza stampa congiunta con Trudeau ha dichiarato l'irricevibilità della guerra commerciale con gli USA.