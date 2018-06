Ankara: S-400 russi minimizzano dipendenza dall'esterno della Turchia

"L'acquisizione dei missili è requisito degli interessi nazionali della Turchia, che non ha nulla a che fare con la politica, il sistema di difesa aerea russo minimizza la dipendenza esterna della Turchia. Questo è molto importante per il nostro paese" ha detto il ministro citato dall'agenzia Anadolu. Il ministro ha sottolineato che in questo momento la Turchia non è in grado di prevenire un attacco missilistico sul territorio nazionale, i missili russi aumentano la potenza dei sistemi di Difesa aerea della Turchia e permetteranno di eliminare probabili minacce provenienti dall'estero. Secondo Soylu, i paesi che si rifiutano di fornire ad Ankara moderni sistemi di difesa aerea, cercano di indebolire la capacità militare della Turchia.

Nel mese di dicembre 2017 la Turchia e la Russia hanno firmato un contratto di finanziamento per i S-400. Ankara comprerà due batterie di questi complessi, che saranno usati dal personale turco. Inoltre, le parti hanno concordato una cooperazione tecnologica per lo sviluppo della produzione di S-400 in Turchia.

Gli USA e i rappresentanti della NATO hanno più volte criticato Ankara per questo affare. Così, l'assistente segretario di stato Wes Mitchell ha dichiarato che l'acquisto di C-400 può influenzare negativamente la fornitura di F-35 in Turchia.

Un gruppo di senatori USA ha ha proposto un disegno di legge sulla limitazione delle forniture alla Turchia degli F-35. Il ministro degli esteri Turco Mevlut Cavusoglu ha promesso che Ankara prenderà misure di ritorsione contro Washington, se la fornitura degli aerei da combattimento sarà bloccata, definendo anche come una possibile alternativa, la cooperazione in questo settore con la Russia.