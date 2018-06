Ucraina inizia a creare organismi geneticamente modificati dei bambini

In via sperimentale in una clinica in Ucraina fanno cose apparentemente impossibili. Quattro bambini sono stati creati con il DNA di donne sterili, da tre genitori, scrive il tabloid britannico Daily Mail.

Secondo il direttore della clinica di Kiev "Nadia", Valery Zukin, questo ha aiutato a far rimanere incinta donne che per molti anni non sono riuscite ad avere una gravidanza. Le pazienti sono state in grado di concepire dopo l'introduzione del DNA del padre nell'ovulo di una donatrice. Zukin ha anche detto ai giornalisti che, attualmente, in questo modo rimarranno incinta ancora tre donne. Inoltre, secondo lui, un paio di donne provenienti da diversi paesi del mondo, tra cui Brasile e Israele, si aspettano di effettuare questa procedura. Allo stesso tempo, non tutti gli esperti hanno idee positive su quello che fanno in questa clinica. Una serie di genetisti esprime preoccupazione perché i bambini nati in questo modo possono essere vittime di malattie ereditarie.

Alcuni esperti ritengono che per questo programma, alla luce verranno bambini "modificati" per quei genitori che vogliono programmarne l'aspetto, la salute e le altre caratteristiche.