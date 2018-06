Trump ha ricordato al primo ministro del Canada l'incendio della Casa Bianca

La conversazione sui dazi introdotti dagli USA nei confronti del Canada per acciaio e alluminio, ha avuto luogo il 25 maggio. Secondo il canale, Trudeau ha messo in discussione la decisione del leader sulle nuove tariffe dovute alla sicurezza nazionale.

"Non siete stati voi ragazzi a bruciare la Casa Bianca?" ha detto in risposta Trump.

© Sputnik . Vitaly Podvitsky Un doloroso ricordo!

Le truppe britanniche hanno bruciato la Casa Bianca nel 1814 durante la guerra anglo-americana. Il territorio dell'attuale Canada era in quel tempo colonia britannica, i loro abitanti hanno partecipato al conflitto combattendo per il Regno. Negli USA il primo giugno sono entrati in vigore i nuovi dazi sulle importazioni per alcuni metalli da Messico, Canada e Unione Europea: sui prodotti siderurgici per il 25% e quelli in alluminio per il 10%. Trump ha accusato altri paesi di aver usato gli USA, questo ha danneggiato industrie e posti di lavoro. Anche ora ci sono i negoziati con il Canada e il Messico per la modifica dell'accordo sulla zona di libero scambio NAFTA.