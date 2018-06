Il ghiaccio dell'Antartide nasconde tracce di terremoti

In precedenza si riteneva che la massa di ghiaccio schiacciata tra gli strati impedisse il movimento della terra e dunque di un terremoto. Tuttavia, i risultati di nuove ricerche mettono questa ipotesi in discussione. Amanda Lauf dell'università della Pennsylvania dice:

"In definitiva la mancanza fissa dell'attività sismica si verifica a causa della mancanza di strumenti per la misurazione. In realtà in Antartide si verifica lo stesso numero di terremoti come in altri luoghi di questo tipo".

Lauf e il suo gruppo hanno messo sensori in Antartide, che hanno registrato 27 piccoli terremoti di magnitudo 2,1-3,9 nel 2009. Circa uguale attività sismica è stata osservata sulla superficie dello scudo Canadese (nord-est del Canada e Groenlandia), secondo LiveScience.