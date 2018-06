Kiev: i vantaggi del ponte in Crimea per la Russia

Il segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale Aleksandr Turchynov ha riferito dei vantaggi che Mosca ha ottenuto con il ponte in Crimea.

Secondo lui, la costruzione dell'arteria ha rafforzato la capacità militare della Russia nella regione e ha permesso di creare "una potente infrastruttura militare" lungo il confine ucraino.

"E' molto pericoloso, la costruzione del ponte di Kerch rende molto più veloce l'aumento del contingente militare" ha detto Turchinov citato dall'agenzia UNIAN.

I politici ucraini ancora non sanno come comportarsi per il ponte sullo stretto di Kerch. Così, il presidente dell'Ucraina in Crimea Boris Babin ha parlato di "problemi", che presumibilmente ha la Russia, dovuti alla sua costruzione. Il deputato della Verkhovna Rada Igor Mosichuk ha dichiarato che la costruzione va distrutta e il suo collega Refat Chubarov ha richiesto, che il ponte venga dato all'Ucraina come "indennizzo".

In Russia, questi attacchi sono stati sottoposti a dure critiche, il capo della Crimea Sergei Aksenov ha consigliato di non prestare attenzione a queste dichiarazioni. La Duma di stato, a sua volta, ha sottolineato che qualsiasi tentativo di Kiev organizzare una provocazione sul ponte verrà fermata in maniera dura.

Il ponte in Crimea che parte da Krasnodar è il più lungo in Russia, la sua lunghezza è di 19 chilometri. L'inizio del transito di auto era inizialmente previsto per dicembre, ma il lavoro è stato completato prima del previsto. I primi treni passeranno su un ponte nel 2019.