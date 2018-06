Kim Jong-un ha paura di essere ucciso durante il vertice con Trump a Singapore

Anche se recentemente il leader nordcoreano è andato a negoziare in Cina due volte e ha incontrato due volte al confine il capo della Corea del Sud, un viaggio all'estero così lungo non l'ha mai fatto dal suo insediamento nel 2011. Kim è "molto preoccupato per la sicurezza del vertice e ha paura di un tentato omicidio", ha riferito l'agenzia di stampa Bloomberg, che ha due fonti che hanno familiarità con i negoziati per il vertice.

Come scrive Business Insider, Kim, che ha minacciato di bombardare gli USA, teme che possa essere ucciso nel paese. Questo viaggio in aereo per una distanza di più di 4000 km (e poi uguale per tornare indietro) sembra essere estremamente pericoloso. Durante i suoi viaggi nella zona smilitarizzata al confine con la Corea del Sud sono stati presi enormi misure di sicurezza. Business Insider osserva che il timore del leader ha delle fondamenta: il caso dei passeggeri del Boeing MH17, abbattuto in Donbass, ha rivelato che la responsabilità di un simile incidente aereo è praticamente impossibile da dimostrare.

© AP Photo / Wong Maye-E, File Trump accusa Kim Jong-un di annullamento dell’incontro

Le autorità di Pyongyang ritengono che Washington, nonostante l'accordo sui negoziati, continuino a pianificare di cambiare il regime nordcoreano con qualsiasi mezzo, quindi non escludono una provocazione. Come è noto, i funzionari della Casa Bianca USA più volte hanno minacciato Kim Jong del destino del leader libico Muammar Gheddafi.

Secondo le fonti, Kim cerca negli USA garanzie di sicurezza in cambio di un contratto per la denuclearizzazione della Corea del Nord, ha paura di essere ingannato, e la sua posizione può cambiare in qualsiasi momento. Nel frattempo Singapore adotta misure senza precedenti per garantire la sicurezza del vertice del 12 giugno. Le autorità, in particolare, nel corso dell'evento bloccheranno le zone della città e limiteranno i voli sopra il suo territorio.