Analista: in campo militare, la Russia ha superato gli USA

La Russia è più avanti degli USA nel campo della guerra elettronica, Washington ha bisogno di tempo per recuperare il divario, ha detto in un'intervista al portale C4ISRNET l'esperto americano del Centro analisi Samuel Bendett.

Secondo lui, i sistemi di guerra elettronica rappresentano una tecnologia in continuo sviluppo dopo il crollo dell'Unione Sovietica.

"La tecnologia americana, forse, è in inferiorità numerica rispetto agli analoghi sovietici, ma gli USA ne hanno fermato lo sviluppo a causa della mancanza di minacce da parte di Mosca. Di conseguenza, negli ultimi anni, gli americani si scontrano con l'impossibilità di confronto con i complessi di guerra elettronica e le complesse operazioni per il loro uso" dice l'esperto.

L'esperto osserva che a Mosca negli ultimi cinque anni si stanno testando una serie di diversi sistemi di guerra elettronica. Così, in Siria, secondo Bendett, sono state esaminate circa 200 diverse tecnologie, tra cui il RB-341V Leer-3, Krasuka e 1l267 Moskva-1. L'esperto osserva che la Russia applica nella repubblica Araba l'approccio di "difesa in profondità", dove, insieme ai sistemi di guerra elettronica funzionano i radar di allarme precoce e un sistema di difesa aerea, come il Pantsir-S. Questa tattica ha dimostrato la sua efficacia, ha detto l'esperto.

L'esercito russo, secondo Bendett, in Siria e sul mar Nero, raccoglie e analizza i segnali elettronici di aerei e missili dei paesi occidentali.

"È la principale minaccia per il mondo occidentale, con il predominio tecnologico e i sistemi russi di guerra elettronica possono imparare a combattere contro quelli americani, concentrandosi sui suoi specifici segnali elettronici" ha sottolineato.

"Oggettivamente parlando, gli Stati Uniti possono ridurre il divario tecnologico con la Russia, ma questo richiederà tempo" ha concluso l'esperto.