Germania, Merkel: impossibile riammettere la Russia al G8

Si osserva che le opinioni dei cittadini tedeschi sulla questione del ritorno della Russia nella composizione del G8 sono divise: il 37 per cento degli intervistati sono a sostegno di questa iniziativa, e il 35 per cento è contro. In misura maggiore vogliono vedere la Russia nel G8 i sostenitori di partiti come "Alternativa per la Germania" e "Sinistra".

In precedenza, la cancelliera Angela Merkel ha detto che la possibilità dell'adesione della Russia al formato G7 ora manca. Secondo lei, Mosca "viola il diritto internazionale", mentre gli altri membri del "gruppo dei sette" cercano di farlo rispettare.