Guatemala, sale a 99 bilancio vittime dell'eruzione vulcanica

E' salito a 99 il bilancio delle vittime dell'eruzione della scorsa domenica del vulcano Fuego in Guatemala dopo che sono stati ritrovati altri corpi: lo hanno riferito le autorità.

© REUTERS / U.S. Geological Survey/Handout Ecco perché eruttano i vulcani in Guatemala e alle Hawaii

L'eruzione del Fuego è stata la più violenta nella nazione in oltre un secolo. Quasi 200 erano ancora dispersi l'altro giorno.

Il ministero degli Esteri del Messico ha annunciato l'invio di operatori sanitari e unità mediche in Guatemala per assistere gli operatori umanitari in seguito alla violenta eruzione vulcanica. Le autorità messicane hanno annunciato che potrebbero portare eventualmente i feriti anche in Messico per i necessari trattamenti sanitari.