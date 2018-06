Patriarca Kirill preoccupato per la diffusione del paganesimo tra le forze speciali

"Quando abbiamo iniziato a ricevere informazioni sul fatto che alcune vedute pagane stanno diventando popolari tra gli atleti, all'inizio è stato considerato come una specie di estraneità, un'eccezione assoluta alle regole. E poi, dopo la raccolta di molte informazioni, ci siamo resi conto che sia nell'ambiente sportivo che tra il personale militare, specialmente coloro che lavorano nel campo delle operazioni speciali (dove c'è un rischio costante per la vita), le idee pagane stanno diventando sempre più popolari", ha detto il capo della Chiesa russa in una riunione della Commissione patriarcale per la cultura fisica e lo sport.

Questo, ha sottolineato Kirill, non può essere trattato con indifferenza. Perché, ha spiegato, gli atleti e coloro che partecipano a operazioni militari a rischio per la vita hanno bisogno di sostegno spirituale.

Come ha notato il patriarca, l'inattività da parte della Chiesa ortodossa russa porta al fatto che la propaganda di uno stile di vita sano "spesso si trasforma in una rinascita di culti pagani, compreso un atteggiamento pagano nei confronti del corpo umano".