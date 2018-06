Sex-robot, ricerca svela che potrebbero non curare i problemi sociali

Non ci sono prove che i cosiddetti sex-robot siano utili per combattere l'esclusione sociale e ad altri problemi simili. Lo sostiene uno studio condotto presso il King's College di Londra e pubblicato sulla rivista BMJ Sexual & Reproductive Health.

Malgrado i produttori dei sex-robot siano convinti che possano essere d'aiuto a disabili, anziani o persone con problemi di isolamento sociale e simili, i ricercato non hanno trovato alcun riscontro, nella letteratura medica relativa al sesso, che questo sia vero.

Diverse persone si sono rivolte ai medici per sapere la loro opinione professionale riguardo l'impiego di sex-robot per combattere i problemi sociali. Tuttavia, per mancanza di dati sufficienti, non dovrebbero essere utilizzati nella pratica clinica, sottolineano i ricercatori.