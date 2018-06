Tecnologia, Intel presenta processore da 28 core

Il produttore non ha rivelato i dettagli tecnici del dispositivo, limitandosi alle informazioni generali. Non si sa nemmeno quale sia il consumo energetico di questo processore.

Nel test delle prestazioni di Cinebench il nuovo processore ha ottenuto 7334 punti: il punteggio più alto per i processori. Le vendite inizieranno alla fine del 2018. Il prezzo non è stato indicato.

Inoltre, in onore del primo processore X86 la Intel ha rilasciato il Core i7-8086K Limited Edition, da 4 e 5 GHz in Turbo-mode. In vendita ci sono stati messi 50.000 esemplari al prezzo di 425 dollari l'uno.