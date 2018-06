Iran, generale non crede che USA e Israele siano davvero pericolosi

Israele e Stati Uniti non sono capaci di mettere in pratica un'aggressione militare contro l'Iran. Lo riferisce l’agenzia Fars citando il generale del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica Javani Yadolla.

"I paesi occidentali, ovvero americani e sionisti, da lungo tempo minacciano l'Iran per imporre la loro volontà al popolo iraniano; ma non sono capaci di mettere in pratica le loro minacce", ha detto Javani.

Secondo lui, gli esperti concordano sul fatto che per qualsiasi passo militare degli Stati Uniti o di Israele contro l'Iran, Teheran darà una risposta rapida e decisiva.

Javani ha notato che gli israeliani e gli americani ne sono consapevoli, e quindi preferiscono attaccare l'Iran con la propaganda, le azioni "psicologiche" e i media.