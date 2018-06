Simonyan vuole sfidare Poroshenko in un dettato in russo

Il direttore di RT Margarita Simonyan vuole sfidare il presidente ucraino Petro Poroshenko in un singolare duello: un dettato in lingua russa.

"Sfido Poroshenko a duello. Come arma: un dettato in lingua russa. Se faccio più errori di lui, lascio ogni incarito, ammetto che la Crimea è ucraina, che la Russia bombarda il Donbass e che io sono la ducessa delle fake news di tutto il mondo", ha scritto la Simonyan su Twitter.

Ella ha aggiunto di essere disponibile a "eseguire un'analisi morfologica di qualsiasi avverbio preso in prestito e aggettivo conversazionale".

In precedenza, Petro Poroshenko, in un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais, ha affermato che Margarita Simonyan, definendo Putin un "duce", probabilmente non sa che questa parola in russo è sinonimo di Fuhrer.